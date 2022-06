MORMOONI SVINGERIDRAAMA ⟩ Uskliku USA instaemme ülestunnistus: musitasin kõigi teiste abikaasadega

USAs Utah' osariigis elav mormoon ja sisulooja Taylor Frankie Paul on avameelse ülestunnistusega tekitanud palju netikära. Naisel on Instagramis üle 200 000 fänni, kuid TikTokis jälgib tema tegemisi üle 3,5 miljoni inimese. Skandaal sai aga alguse sellest, kui Taylor avaldas, et on abikaasaga svingeritele omaseid tegevusi harrastanud, vahendab New York Post.