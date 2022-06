FOTOD ⟩ Kurb! Noorte kliimaaktivistide töö ja vaev tehti sekunditega maatasa

Facebooki postituse tegija Karin rääkis Elu24-le, kuidas geriljaprojektide maha niitmine sarnaneb grafiti eemaldamisega. «Need on loomult grafiti sugulased. Mulle meenub nüüdseks lammutatud kunstiakadeemia ja kaubamaja vahele salaja joonistatud jalakäijate sebra, mis näitas, et inimesed ei taha minna tunnelisse ja ei pea liikuma ringiga. See väike lapp Kopli tänava vastikul ristmikul on muidugi leplikum, sest me teame sildi kaudu, kes seda tegi ja kellele saaks soovi korral trahvi teha,» räägib Karin.