Ahvirõuged on nüüdseks levinud juba kümnetesse riikidesse ning WHO püüab selle arengut peatada

Iltalehti kirjutab, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ei oska veel hinnata, kui kaua ahvirõuged on levinud väljaspool Aafrikat. WHO ahvirõugete eksperdi Rosamund Lewise sõnul võib selle uurimiseks kuluda kuid või isegi aastaid.