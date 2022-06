Mäluhäirega Soome vanaproua müüs üle miljoni maksva korteri naeruväärse summaga maha

Helsingi ringkonnakohus tühistas tehingu mullu oktoobris. Kohtus kaotanud pool, 65-aastane mees, pidas ringkonnakohtu otsust valeks ja nõudis Helsingi apellatsioonikohtult selle tühistamist. Apellatsioonikohus ei leidnud siiski alust otsuse tühistamiseks ning ringkonnakohtu otsus jäi jõusse. Kaotanud pool peab tasuma kõik kulud, mis on ligikaudu 37 000 eurot.

Ringkonnakohus konsulteeris korteri hinda määrates mitme kinnisvaraeksperdiga ning jõudis järeldusele, et selle turuhind on oluliselt kõrgem hinnast, mida maksis ostja. Kohus leidis, et ostja sai tehingust majandusliku eelise, mis oli ebaproportsionaalne võrreldes sellega, mida ta eakale korteri eest maksis.