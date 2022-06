VAATA VIDEOT ⟩ Uue laulu sõnad tulid Reketile pähe siis, kui Alika võileiba sõi!

«Bon Appétit» on Alika esimene enda kirjutatud lugu. Superstaar jagas Elu24-le, millest laulu sõnad inspireeritud olid. Kui Alika ja Reket lugu kirjutama hakkasid, oli Alikal ainult üks soov: «Palun mitte armastusest!» Laulja arvates on armastusest juba liiga palju lugusid tehtud ja tal on sellest teemast kopp ees.