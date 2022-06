Amber Heardil on üüratute kohtukulude ja pillava elustiili tõttu näpud põhjas

Näitleja Amber Heardil on allika sõnul näpud põhjas ja seda mitte ainult hirmkalliks kujunenud kohtuprotsessi tõttu.

Miljonite silmapaaride all lahti rullunud kohtuprotsess ei ole aga ainus põhjus, miks 36-aastasel Heardil rahaga kitsas on. Ühe allika sõnul on näitlejanna pillav elustiil samuti rolli mänginud.