VAHVAD FOTOD ⟩ Kuninganna Elizabethi juubelipidustuste avaparaadi tõeline staar oli 4-aastane prints Louis

See otsus järgneb mitmetele teistele, kus 96-aastane kuninganna on delegeerinud üha enam ülesandeid kuningliku perekonna vanematele liikmetele.

Muudatused tehti ka avaparaadi jaoks. Selle kuu alguses teatas Buckinghami palee pressiesindaja: «Pärast hoolikat kaalumist otsustas kuninganna, et selle aasta traditsiooniline Trooping the Colori rõduesinemine neljapäeval, 2. juunil, piirdub Tema Majesteedi ja nende kuningliku perekonna liikmetega, kes praegu kuninglikku tööd teevad.»

Vickers ütles, et rõdule vähemate inimeste lubamine on mõistlik. «Seal ei ole siis inimeste massi, millest rahvas ei suuda kõiki tuvastada – see paneb alati laiema avalikkuse arvama, et maksumaksjad toetavad neid inimesi, mida nad muidugi ei tee.»