Kim Kardashian on nooruse nimel valmis kõigeks, isegi s**a söömiseks

41-aastane Kim Kardashian tuli hiljaaegu avalikuks šokeeriva tunnistusega. Nimelt tõdes Kim, et on nooruse nimel valmis isegi väljaheiteid sööma, vahendab Page Six.

«Prooviksin kõike,» avaldas Kim, «kui sa ütleksid mulle, et ma peaksin iga päev s***a sööma ja näeksin noorem välja, prooviksin seda. Päriselt ka.»

Kuigi Kim võis seda poolnaljaga öelda, siis ei läinud kaua, kui netirahvas tema kommentaarist kinni haaras ja tõsielustaari tögama hakkas. «Miks on mul tunne, et ta on seda juba proovinud?» kõhkles üks ja teine küsis: «Küsimus seisneb selles, kui palju s***a?»

Värske intervjuu andis Kim meediale seoses oma uute nahahooldustoodete ilmumisega. Üheksaetapilise näohoolduse jaoks on üsna suur hulk tooteid ja Kimi arvates võib see paljude jaoks isegi hirmus tunduda, kuid väidetavalt on kõik tooted vajalikud.

«Paljud inimesed teevad näo, et neid ei huvita see, kuidas nad välja näevad. Ma ei tee nägu, et see tuleb lihtsalt või see on kõik loomulik. Sa ei ärka hommikul üles ja ei kasuta suvalisi asju. Sa ärkad ja kasutad ilutooteid. Näohooldus, laserid – kõik see on töö!» rõhutas Kim.