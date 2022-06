VIDEO ⟩ Texase koolitulistamise tunnistajad: politsei tegi vea, et ei sisenenud kohe koolimajja

Hiljuti avaldatud video juhtunust ja tunnistajate ütlused näitasid, et esimesed sündmuspaigale saabunud politseinikud teadsid, et ründaja on lastega koos klassiruumis. Samas oli operatsiooni juhtinud politseiniku arvates tulistaja barrikadeerunud tühja klassi, teatab people.com.