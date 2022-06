Ukraina separatistide esindaja: kui tabame Zelenskõi, antakse ta kohtu alla nagu sõjakurjategija

Šiškina andis intervjuu Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS, öeldes, et nad esitavad süüdistuse seadusandjatele, kes on juhtinud Ukrainat alates 2014. aastast, mil president Vladimir Putin tõi Krimmi Venemaa alla. Nende hulka kuuluvad Ukraina president Zelenskõi, endine presidendi kohusetäitja Oleksandr Turtšõnov ja endine president Petro Porošenko.

«Sõjakurjategude toimepanijad ei ole ainult need, kes hoiavad relvi käes ja vajutavad päästikule. Need on ka kindralid, kes annavad korraldusi, ja ka presidendid,» ütles Šiškina, kes juhib niinimetatud Donetski rahvavabariigi parlamendi kriminaal- ja haldusõiguskomisjoni.