KROONI POLEGI? ⟩ Briti kuninganna viimane portreepilt äratab tähelepanu

Londonis toimuvad kuninganna 70. troonile asumise aastapäeva puhul suured pidustused, mis kestavad 2. juunist kuni 5. juunini. Kolmapäeval avaldas kuningakoda ka värske pildi kuningannast. Pilt on tehtud 25. mail Windsori lossis ja selle autoriks on fotograaf Ranald Mackechnie, vahendab People .

Foto taustal paistab lossi torn ning kuningas Charles II kuju. Võrreldes eelmistel troonijuubelitel tehtud fotodega on Elizabeth II tänavune pilt väga tagasihoidlik. Ta kannab kahvatusinist mantlit ja pärleid. Samuti on nähtaval kohal kihlasõrmus prints Philipilt, kuid krooni kuningannal peas ei ole. Eelmistel troonijuubelitel on kuninganna kandnud krooni või tiaarasid ning tema riietust on kaunistanud medalid.