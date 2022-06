NOËP vallutab maailma: kui muusikutöö endale ei meeldiks, oleks see kõige kohutavam töö üldse

«Mõni päev on selline, mil sa teed hästi palju asju... ja see on lahe. Näiteks siis, kui matkata saab. Looduses aja veetmine on minu kõrgete prioriteetide hulgas. Teine päev on aga selline, mil passin hommikust õhtuni kodus, mängin arvutimänge ja ikka on väga hea päev. Ja muidugi muusika avaldamine – väga lihtsalt toob õnnetunnet ka see, mil saan luua midagi head,» rääkis ta.

Kõpper avaldas, et väga palju muusikat on ta loonud autoroolis. «See oli küll aastaid tagasi. Kuid oli päriselt selline periood, mil enamus muusikat sündis autos. Kuulasin näiteks head muusikapala või teksti, sain inspiratsiooni ja kõrvus hakkas helisema juba mõni oma versioon. Panin selle kohe siis telefonis salvestama. Nüüd tuleb loomise tuhin peale täiesti suvalistel hetkedel. Teinekord ka nii, et istun stuudios maha ja katsetan instrumente... klaverit, süntekat, kitarri või bassi,» lisas ta.

«Mõnikord on mul tunne, et vaid arvutis tehes ma piiran oma meloodiaid. Sealne klaviatuur pole nii täiuslik. Kuigi... nii ja naa. Olen tähele pannud ka seda, et ebamugavad olukorrad annavad asjadele uue mõõtme ning tajumise. Tänu sellele võib sündida hoopis midagi eriti huvitavat,» rääkis muusik.