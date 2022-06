Lugeja küsib: miks on kinokavas nii palju venekeelseid filme?

«Surfasin ajaviiteks Apollo kino kodulehel, et näha, mis linnas mingit filmi näidatakse, aga oh üllatust, kui ma nägin, et meil Eesti vabariigis näidatakse venekeelseid filme ja multikaid ning paljudel puuduvad isegi eesti subtiitrid. Mul tekib küsimus, et miks nii,» kirjutas lugeja Elu24 toimetusele.

«Ka filmid, mis on originaalis inglise keeles, on pandud vene keelde,» ütleb ta. Lugeja toob välja, et ta vaatas Ülemiste ja Narva Astri Apollode kinokavasid ning selgus, et Narvas on peaaegu kõik filmid venekeelsed ja ainult mõni üksik film on eesti ja inglise keeles. Lugeja ütleb ka, et «enamus venekeelsetel filmidel pole eestikeelseid subtiitreid».

«Pole varem tähele pannud, kas see on kogu aeg nii olnud või nüüd ukrainlaste pärast on nii. Kurvaks teeb selline vaatepilt. Venemaal ei näidata ju eesti keeles filme, miks siin peab seda tegema?»

Venekeelsed filmid kinos. Lugeja saadetud pilt. Foto: Ekraanitõmmis.

Apollo Kino selgitab

Apollo Kino Baltikumi turundus- ja müügijuht Leitti Mändmets ütleb, et alates käesoleva aasta veebruari lõpust pole kinokavades ühtegi Venemaa filmi, aga on venekeelde dubleeritud filmid, mida varasemalt on olnud sama palju või enamgi.

«Praegu pannakse venekeelseid filme lihtsalt rohkem tähele. Enamus vene dublaažiga filme on ka eestikeelsete subtiitritega,» selgitab Mändmets.