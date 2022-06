Katari printsi surnult leitud eksabikaasa oma viimases intervjuus: rahaga abiellumine oli needus

Los Angeleses sündinud ja Poola päritolu Kasia Gallanio leidis Hispaania politsei pühapäeval naise kodust surnuna. Praegu kahtlustatakse, et ta suri narkootikumide üledoosi tagajärjel. Gallanio oli 45-aastane.

Gallanio on Katari printsi ja Katari emiiri onu Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani (73) eksabikaasa. Nad abiellusid 2004. aastal ning neil on kolm tütart. Kolm aastat hiljem nende abielu purunes ning viimased kümme aastat oli Gallanio võidelnud eksabikaasaga kohtus laste hooldusõiguste nimel. Kestva lahingu käigus süüdistas nende vanim tütar Katari printsi ahistamises. Al-Thani on süüdistust eitanud.