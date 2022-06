FOTOD JA VIDEO ⟩ Moslemist 13 lapse isa tahaks Krimmi Ukrainale tagasi vallutada

57-aastane Akajev kogus kokku vabatahtlikest üksuse, mis koosneb 80–100 mehest ja kaitses sel kevadel Ukraina pealinna Kiievit Vene vägede eest. Nüüd on üksus suundunud Lõuna-Ukrainasse Hersoni piirkonda, et seal Ukraina armeed aidata, teatab reuters.com.

Üksuse võitlejad on krimmitatarlased, kelle ajalooline kodumaa on Krimmi poolsaar ja kes on moslemid.