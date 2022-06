Uuring: Linnuteel võib olla umbes 4 vaenulikku tulnukate tsivilisatsiooni

Uus tulnuktsivilisatsioonide uuring, mida ei ole veel eelretsenseeritud, esitab omapärase küsimuse: kui suur on tõenäosus, et inimesed võivad ühel päeval ühendust võtta vaenuliku võõra tsivilisatsiooniga, mis on võimeline meie planeedile tungima?