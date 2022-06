Nüüdsest on võimalus liikumispuudega inimestel randa külastada. Rannas on kolm spetsiaalset ujukitega ratastooli, riietuskabiin, merekonteiner inventari hoiustamiseks, puidust terrass koos varjualusega ja laudtee. Konteineri juures on väljaõppe saanud abiline, kes annab kätte inventari ja aitab ujuja vette minekuks ohutult ette valmistada. Et ratastooliga vees liikumine oleks ohutu, tohib vette minna vaid koos isikliku saatjaga, kirjutatakse Tallinna puuetega inimeste koja kodulehel.