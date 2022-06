Heleza paitab särava suvelooga: saadame nüüd selle talvemasenduse kuskile kaugele reisile

Lauljatar Heleza sõnul juhatab värske looming sisse toimeka suvehooaja. Loo kaasautor on Heleza kõrval Soome päritolu produtsent Niko Lith, kes on varem teinud muusikat näiteks Elina Borni ja Jüri Pootsmanniga. Lisaks sellele on väärika panuse andnud laulukirjutaja Anniina Timonen.

«Bon Voyage» on laul, milles võiks autorite sõnul igaüks end ära tunda. «Kogu lugu sündis nii iseenesest ja tahtsin sinna sisse panna tõelise suve tunde. Ma olen uus, särav ja valmis suveseiklusteks! Saadame selle talvemasenduse kuskile kaugele reisile ja naudime nüüd pikki õhtuid, sõprade seltskonda ja päikeseloojanguid, kuniks neid on,» lisas Heleza.

«Mul on teie juurde Tartusse nii hea tulla! Siin on suurepärane energia ja suu alati naeratab,» sõnas lauljatar raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Ka laulja uus singel on pildikeeles eriliselt särav ning hoogne. Muusikavideo on tulvil päikest, kauneid suvevärve ning imetabaseid loodusvaateid. «Filmisime selle video Itaalias Amalfi rannikul. Tegelikult polnud üldse plaanis sel reisil võtteid korraldada. Kinkisin selle reisi oma elukaaslasele sünnipäevaks. Ühel hetkel aga selgus, et kohalikud produktsioonitiimid on videovõtetega nii hõivatud – nii pidingi omaenda poisssõbra appi paluma. Andsin talle kaamera ja nii see video valmiski,» muigas Heleza.

«Filmisime terve reisi! Kui tagasi jõudsime, siis praktiliselt kohe asusime materjali monteerima, protsess võttis aega 12 tundi! Võib öelda, et see oli suur maraton,» lausus ta.

Heleza uus laul on osaliselt prantsuskeelne. Miks ta otsustas Itaalia ühel kaunimal rannajoonel prantsuse keeles laulda? «Jah, mõtlesin sellele ka ise. Minu kasuks räägib ehk see, et loo kirjutamise hetkel ei teadnud, et Itaalias valmib selle video. Muidugi pean tunnistama, et kuigi itaalia ja prantsuse keel on suhteliselt sarnased, siis ega ma tegelikult itaalia keelt ei oska. Kui ainult nii palju, mida omal ajal Itaalia restoranis töötades väljendite näol selgeks õppisin,» sõnas ta.

Juttu oli ka muusiku ideaalse suvepäeva võtmekomponentidest. «Lapsepõlves käisin suviti Peipsi ääres – päike paistis alati nii mõnusasti ja vesi oli eriti soe! Ja muidugi see männilõhn. Minu ideaalne suvepäev mööduks just Peipsi ääres peesitades. Pole seal aastaid käinud, nüüd peaks kindlasti ära käima. Suvi tuleb esinemisterohke ja lisaks käin täiskohaga tööl... aga puhkuseks peab aega leidma,» märkis ta.

«Suveks on kõik laulud kirjutatud ja planeeritud. Ma nägin kevadel natuke rohkem vaeva, et suvekuudel ei peaks pingutama. Nüüd aga tahaks juba midagi suuremat ette võtta – tuleb tunnistada, et mul on ka albumi ideid,» sõnas Heleza raadio Elmar hommikuprogrammis.