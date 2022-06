Viljandi mees kuulutab: ära anda maja

Kuulutus tekitas küsimusi, mida kuulutuse postitaja selle ära andmisega täpselt mõtleb. Kas ta tahab ära anda maja koos maaga, et sinna tuleks uus peremees, kes maja üles ehitab? Või otsib ta töölisi, kes maja korda teeksid? Või soovib ta hoopiski seda, et keegi tuleks ja maja ära lammutaks?

Postituse autor Aigar Kerem ütles Elu24-le, et tema sooviks on majast lahti saada ning ta loodab, et keegi tuleb ja maja ära lammutab. Seda varianti, et koos majaga ka maa saaks, ei ole. «See on liiga kallis,» ütleb Kerem.