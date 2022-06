Suvi on ees ja teadagi on see populaarseim aeg, mil abielluda. Kuid ilusale aastaajale vaatamata leidub astroloogilises plaanis väga häid ja üldse mitte häid päevi, mil abielu sõlmida. Pulmade taevakaart peegeldab värske abielu olemust ja teekonda - loe lähemalt, millised ajad sel suvel viitavad lihtsamale ja millised keerulisemale abielule.

Nii nagu igal inimesel on oma sünnikaart, on ka igal ettevõttel, lepingul, kokkuleppel, üritusel kindel alguse hetk, millele vastav taevakaart peegeldab selle olemuslikku tervikut ja käekäiku. Kui kaks inimest esmakordselt kohtuvad, kirjeldab see hetk nende edasist kulgemist ja kohtumise eesmärki. Kui astutakse suhtesse, kirjeldab see hetk nende alanud suhet. Võibolla alles palju aastaid hiljem otsustatakse ka abielluda – siis jõustub abielu sõlmimise taevakaart, mis näitab, milliseks see abielu kujuneb.