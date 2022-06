Sotsiaalmeedias levib foto Mariupolist: väidetavalt kogusid venelased tapetute laibad toidupoodidesse

Ukraina ajakirjanik väidab oma postituses, et Vene sõdurid viisid tapetute laibad Mariupoli ostukeskuse esimese korruse toidupoodidesse.

Foto võib olla šokeeriv!

Source: advisor to Mariupol’s mayor https://t.co/nny5JORB6m — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) May 29, 2022

«Venelased on Mariupolis nii palju inimesi tapnud, et nad ei jõua piisavalt massihaudasid kaevata ja ka liikuvate krematoooriumitega ei saa kõiki tapetuid hävitatud,» jätkas Lapatina.

Ukrainlanna fotot ei ole ükski teine allikas veel kinnitanud.

Venemaa armee teatas mai lõpus pärast Ukraina sõdurite allaandmist ja äraviimist Azovstali terasetehasest, et Mariupol on nüüd nende kontrolli all.

Azovstali terasetehas Ukraina sadamalinnas Mariupolis, mis langes Vene vägede kätte. Tehas oli Ukraina võitlejate viimane kants Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko/Scanpix

Mariupol on üks neist Ukraina linnadest, mis on Vene vägede tõttu palju kahju saanud. Hoonetest on vähe alles ja linnas lõksus olevatel inimestel on kõigest eluks vajalikust puudus.

Ukraina võimude ja ÜRO teatel on linnas tekkinud humanitaarkatastroof.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on mitmes kõnes öelnud, et Mariupolist ei ole peaaegu midagi enam alles.

Uudisteagentuurid AFP ja Reuters teatasid mai lõpus, et Mariupolis on kaubikud ja veoautod, millel olevatelt ekraanidelt tuleb Vene propaganda.

Ukraina sadamalinn Mariupol langes Vene vägede kätte ja linnas näeb nüüd autodel olevatelt ekraanidelt Venemaa propagandat Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko/Scanpix

Ekraanidelt näidatavatest saadetes ja intervjuudes on kuulda, kuidas Venemaa õigustab sissetungi Ukrainasse. Ekraanid on paikades, kus alates märtsist on hukkunud sadu ukrainlasi, kaasa arvatud Mariupoli teatri juures, kus otsisid paljud tsiviilisikud varju. Venelased pommitasid teatrit ja inimesed hukkusid.

Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko nõunik Petro Andrjuštšenko kritiseeris Venemaa tegevust karmilt.

«Vene propaganda põhimõte on, et kui süüa pole, siis tarbigu kohalikud nende propagandat. See on küünilisuse tipp,» sõnas nõunik.

Andrjuštšenko sõnul on nüüdseks alanud Mariupoli liitmine Venemaaga. Moskva määras Mariupoli uueks linnapeaks Konstantin Ivašenko.

Ukraina võimude teatel on Venemaa okupeeritud Mariupolis ja lähedastel aladel tühistanud suvise koolivaheaja ja sealsetes koolides hakatakse õpetama Vene õppekava alusel. Seal ei ole aga just palju koolimajasid alles.

Ukraina esindajate teatel on Mariupolis lõksus umbes 100 000 tsiviilelanikku, kuid ei ole täpselt teada, kui palju nende seas on lapsi.

Venemaa algatas Ukraina anastussõja 24. veebruaril ja lootis selle iseseisva riigi vallutada umbes kahe nädalaga. Sõjaeelne info Vene luurelt, et ukrainlased võtavad Venemaa üksused kahel käel vastu, osutus valeks.

Vene vägedel ei õnnestunud vallutada Ukraina pealinna Kiievit ja nad tõmbusid eeslinnadest märtsi lõpul tagasi.