Koeraomanike õudusunenägu: rihmata koer ründas Kadriorus naist ja tema lemmikut

Ühel hetkel sai teise koera omanik enda koerast kinni ning naine põgenes minema. «Jooksin šokis koer süles ning umbes 40 meetri kauguselt kuulen, et see teine koer on uuesti lahti ja sööstab mu poole. Seejärel läks juba asi halvemaks, sest kuidagi tulid mu koeralt võitluse käigus ära traksid ja ta kukkus mu sülest maha ning teine koer hammustas ta kaelast kinni,» kirjutab koeraomanik, kes tundis oma koera pärast surmahirmu.

Naisel on vigastused käevarrel, kerel, põlvedel ning vasaku käe sõrm on nii katki ja paistes, et tal ei ole võimalik seda enam liigutada. Puruks on ka jope ja püksid.