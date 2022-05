ENNE JA PÄRAST ⟩ Heelia Sillamaa jagab sünnipäeval endast nostalgilist pilti: alles olin see lehmavestiga tüdruk

«Et ei tekiks seda filmilikku olukorda, kus ma olen 27-aastase kehas vaid kümneaastase elukogemusega. Täna hommikul ärgates tekkis küll hinge väike kahtlus, et juhtunud on ime ja pisikese Heelia soov täitunud,» sõnab ta ja lisab, et alles oli ta see lehmavestiga tüdruk ja nüüd siis korrapealt kolmekümnele lähenev naine.

Sellel täna 27-aastaseks saanud naisel on uus unistus ja salasoov. «Unistus, et nüüd jääks aeg seisma. Et kõik oleks nii hea ja ilus nagu praegu. Et ma saaksin igal hommikul poriseda ja naerda selle üle, kuidas Peebu laiutamise tõttu ei ole mul voodis piisavalt ruumi. Et Pauli ainsaks mureks jääks see, kuidas ema ei luba tal otse suhkrutoosist suhkrut süüa, ja pisarad tooks silma vaid mõistmatus, miks hambaharjad ühiskasutusse ei kuulu. Et päikselisel kapinurgal kasvaks alati värske basiilik ja elutoa aknaid avades kostuks tuppa linnulaul. Et kaminas praksuksid puud ja unele suigutaks vastu katuseplekki pladisev vihm. Et sõbrannad kutsuksid mind enda küpsetatud kooke sööma ja naabrid peatuksid trepil, et mulle oma päevast rääkida. Et Paul jookseks alati kõigile suure elevusega uksele vastu ja et teie ei tüdineks iial minu liiga pikale venivatest juttudest ära!»