NAERUVÄÄRNE SUMMA ⟩ Vaktsineerimiskava kritiseerimise tõttu terviseametis töö kaotanud Simmo Saar vaidlustas talle määratud hüvitise

Kui Ruus leidis, et töövaidluskomisjonis tehtud otsus, millega määrati Saarele rahaline hüvitis ühe tööpäeva ulatuses ehk 185 eurot, ongi Eesti vabariigi arvates kompromiss, siis Toomela hinnangul on see summa naeruväärselt väike ning hüvitise suuruse vähendamise argumendid pole piisavad. Terviseametist vallandatud Saar oli küsinud kolme kuu hüvitist ehk 11 600 eurot.