LOOTUS PÜSIB ⟩ Kas Eurovisioon pommirahe all: Ukraina tahab järgmisel aastal kindlasti lauluvõistluse Kiievis korraldada

Kiiev on esimene Ukraina linn, kes teatas, et on valmis korraldama 2023. aasta võistlust, samas käib riigis Venemaa sissetungi järel alanud sõda. Ukraina avalik-õigusliku ringhäälingu (UA:PBC) juht Mõkola Tšernotõtski avalikustas eelmisel nädalal, et algavad arutelud Euroopa Ringhäälingute Liiduga (EBU) Eurovisiooni 2023 korraldamise üle.

Kiievi linnavalitsuse juhataja esimene asetäitja Mõkola Povoroznõk ütles Siohodniga rääkides, et EBU määrab konkursi korraldamise koha pärast seda, kui on hinnanud Ukraina hetkeolukorda. Mitmed riigid, sealhulgas Hispaania, Poola ja Holland, on juba pakkunud toetust või võimalust korraldada võistlust juhul, kui Ukraina seda teha ei saa.

«Eurovisiooni läbiviimiseks on vastav kord. Lauluvõistluse korraldajad peavad tulema Ukrainasse. Nad hindavad olukorda ja otsustavad täpselt, kus konkurss korraldada. Mis puudutab Kiievi linna, siis oleme Eurovisiooni pidanud juba kaks korda. Linn on näidanud oma potentsiaali – saame korraldada nii mastaapseid üritusi. Ja kui korraldajate valik on Kiievis, teeme seda juba kolmandat korda,» sõnas Povoroznõk.

Povoroznõk kinnitab, et on Eurovisiooni korraldamiseks valmis. «Meil on selleks kogu infrastruktuur ette valmistatud. Ma arvan, et pole otstarbekas midagi uut ehitada, keskendume sellele, mis meil juba on. Aastaga on praegustes tingimustes päris raske midagi uut ehitada. Kui korraldajad meid usaldavad, siis korraldame kõrgel rahvusvahelisel tasemel võistluse.»

Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on andnud märku oma toetusest riigile 2023. aasta Eurovisiooni korraldamisel, postitades pärast Kalush Orchestra võitu Instagrami: «Järgmisel aastal võõrustab Eurovisiooni Ukraina.» President Zelenskõi õnnitles ansamblit ja ütles, et usub, et Ukraina võib ka tulevikus võistluse võita.