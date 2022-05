Tallinlane pahandab: rekaga ei juhtu mitte midagi, kui su roosa kiivriga laps autole ette sõidab

«Mul on üleskutse kõikidele Kalamaja tublidele hipsterissidele ja -emmedele,» kirjutab Madis. «Olge mureta, kui teie kolme-, nelja-, viieaastane oma roosa jalgrattaga teist kümme meetrit tagapool kõnnitee servas sõidab! Vahtige oma telefoni ja lakkuge kuueeurost latte't, see teeb teist erilise inimese,» ütleb mees, lisades, et selline ongi uus kultuur ja kommuun.

«Väike roosa kiiver ei tee mitte midagi ei reka rattale ega pamperile,» ütleb mees ning avaldab, et tal on tõsine soov hakata karistama selliseid ignorantseid lapsevanemaid, keda ta nimetab «hipsteremmedeks». «Ma olen ajanud «noori hipsteremmesid» minema, kes tolgendavad lapsevankriga, nina telefonis, tagurdavate rekade vahel, ja hipsterissisid, kelle kolmeaastane võsuke paneb 100 meetrit eespool tõuksiga üle ristmiku jne,» avaldab Madis, kes ei mõista, kuidas pole nendes vanemates elementaarsetki ohutunnet ega vanemainstinkti.

Postitust kommenteerinud Thea tõdeb samuti, et on hirmutav, kui lohakalt laste järgi vaadatakse. «Vanemana on mul lapse turvalisuse eest suurim võimalik vastutus. Liiklejana on mul nii juhi kui jalakäijana lisaks õigustele ka kohustused. Jalakäija ja rattur võiksid ka alustada sellest, et loevad liiklusseadust,» kirjutab Thea.