Leedukad kogusid 5 miljonit eurot, et osta Ukrainale ründedroon Bayraktar

Sõjadrooni ostu rahastamiseks koguti vaid kolme ja poole päevaga viis miljonit eurot. Annetussummad ei olnud suured, viis kuni sada eurot, kuid vajalik summa saadi kokku, teatab euronews.com.

Rahakorjanduse taga oli Leedu netikanal Laisves TV.

«Enne selle sõja algust ei arvanud meist keegi, et hakkame relvi ostma. Aga praegu on see normaalne. Midagi tuleb ette võtta, et maailm paremaks läheks,» ütles 32-aastane Agne Belickaite, kes andis sada eurot kohe pärast seda, kui korjandus algas.

«Olen juba mõnda aega annetanud Ukrainale relvade ostmiseks raha. Ja teen seda kuni ukrainlaste võiduni,» ütles leedulanna Reutersile, lisades, et osaliselt ajendas teda raha andma kartus, et Venemaa võib Leedut rünnata.

Leedu kaitseministeeriumi teatel on droonid viimastel aastatel olnud tõhusad relvad Vene vägede ja nende liitlaste vastu nii Süüria kui Liibüa konfliktides. Leedu kaitsevõimude teatel ostavad nad rahva kogutud raha eest Türgist Bayraktari drooni.

Ukraina on viimastel aastatel ostnud Türgi ettevõttelt Baykar enam kui 20 Bayraktar TB2 drooni ja tellis 27. jaanuaril veel 16 drooni. See partii tarniti märtsi alguses.

Türgis toodetav droon Bayraktar TB2 lendamas 16. detsembril 2019 Põhja-Küprose Türgi Vabariigi Gecitkale õhujõudude baasi lähedal Foto: Photo by Birol BEBEK / AFP/Scanpix

«See on esimene juhtum, kui tavalised inimesed koguvad raha, et osta droon Bayraktar. See on enneolematu, see on uskumatu,» ütles Laisves TV-le Ukraina suursaadik Leedus Bešta Petro.

Suurem osa raskerelvadest, mille NATO riigid on seni Ukrainasse saatnud, on Nõukogude Liidus toodetud relvad, mida on Ida-Euroopa NATO liikmesriikide varudes. Hiljuti hakati aga tarnima ka lääne haubitsaid.

«Sel ajal, kui maailma suurriikide valitsused arutavad lõputult Ukraina relvasaadetiste teemal, annavad leedukad lihtsalt oma panuse ja koguvad viis miljonit eurot, millega saab drooni osta. See on võimas sõnum maailmale,» ütles drooni ostuks raha andnud leedulanna Agne Belickaite.

Bayraktar TB2 on Türgis toodetav ründedroon.

Drooni pikkus on 6,5 meetrit, kõrgus 2,2 meetrit ja tiivaulatus 12 meetrit. Selle kandevõime 50 kilogrammi ja lennulagi 8200 meetrit.