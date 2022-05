Mariupolis PS4 varastanud Vene sõdur nõuab internetis mängukonsooli omanikult koode

Tallinnas viibiv Mariupoli elanik näitas Elu24-le oma kirjavahetust Vene sõduriga, kes tema korteris laastamistöid teinud on.

Sõdur on korterist otsinud omale head ja paremat, nende hulgas ka üsnagi hinnaline mängukonsool PS4. Kuigi paljusid mänge, mis on plaadi peal, on võimalik soetada poest, siis interneti olemasolul on võimalik ka mänge allalaadida.

Netimängudesse tuleb aga sisse logida, näiteks oma Gmaili kontoga, kuhu tihtipeale ühendatakse ka mõni maksemeetod krediitkaardi näol, et mängu vidinaid vms juurde osta. Samas on olemas ka PS4 Plus mängud, mis on üsnagi kallid, kuid annavad võimaluse mängida online-is teistega.

Kirjavahetus PS4 varastanud Vene sõduriga. Foto: Erakogu

Nüüd tahab see sõdurike aga just ukrainlase kasutaja kaudu mängudesse sisse logida ja on otsinud konsooli omaniku kontakti, nõudes paroole. «Saada PlayStation Network kood,» kirjutab sõdur, mille peale sai ta konkreetse vastuse - EI!

«Mul on sinu koodi vaja,et siseneda kinnistesse mängudesse. Sinu kirjad mind ei huvita,» on sõdur üsnagi nahaalne.