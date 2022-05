Camila Cabello pahandab: jalkafännid laulsid minu esinemisest üle

«Taasesitan meie esitust ja ma ei suuda uskuda, et inimesed laulsid meie esinemise ajal oma meeskonna hümni nii valjult. Mu meeskond ja mina töötasime väsimatult nii kaua, et tuua õigeid vibratsioone ja anda hea esitus,» olevat Cabello ETcanada sõnul Twitteris säutsunud.

Hiljemolevat ta aga kirjutanud, et tal siiski vahet pole ja tal on hea meel, et need kes ikkagi kuulasid, nautisid siiski tema ehitust.

Üks Twitte i kasutaja püüdis Cabellole selgitada, miks Euroopa jalgpallifännid enne mängu hajutatud olid. «Lihtsalt, et sa teaksid. Euroopa spordifännid on kirglikud. Paljud fännid elavad oma klubide, selle elustiili nimel,» kirjutas kasutaja. «See pole nagu USA. Nii, et teie kurtmine oli päris naljakas. Pole sinu süü, aga see ei kuulu Euroopasse. Kõik on seotud fännide loodud atmosfääriga.»