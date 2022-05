Hädas üksikema veab suurärimees Oleg Grossiga vägikaigast: ma maksan seda summat elu lõpuni

Loo peategelane, Pärnus elav Lagle kasvatab üksinda 11-aastast poega, kelle isa lahkus pere elust neli aastat tagasi päevapealt. «Seitse aastat oli ta väga hea isa, kuid neli aastat tagasi, poja 7. sünnipäeval pakkis mees koti ja ütles, et ma nüüd lähen,» meenutab naine juhtunut «Kuuuurijale» ja lisab, et sellest ajast saati ei soovi lapse isa enam poja elus osaleda ei majanduslikult ega füüsiliselt. Loo teeb eriti traagiliseks see, et Lagle poja hooletust tulega mängimisest süttinud hoones peeti just sedasama sünnipäevapidu päeval, kui lapse isa ootamatult lahkus.