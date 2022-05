VIDEOINTERVJUU ⟩ Balil skandaali sattunud Eesti miss lahkab juhtunut: arvasin, et mu elu on ohus

Kuu aega enne rahvusvahelist iludusvõistlust Miss Global Balile suundunud ja seal Eestit esindama pidanud miss Valeria Vassiljeva ütles 30. mail Elu24-le antud videointervjuus, et tal on väga kahju, et juhtum Bali politseiga üldse aset leidis.

«Aga nad ei seletanud midagi! Ma ei saanud aru, mis toimub. Hiljem öeldi, et see oli lihtsalt arusaamatus,» selgitab ta ja ütleb väriseval häälel, et mõistagi ta ei tahtnud, et midagi sellist juhtuks.