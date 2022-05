Venemaa välisminister Lavrov eitab Putini haigust: ükski terve mõistusega inimene ei näe mingeid haigusnähte

Prantsuse televisioonile antud intervjuus ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et Vene riigipea ilmub avalikkuse ette iga päev ja ükski terve mõistusega inimene ei näe tal mingeid haigusnähte.

Meedias on sagenenud kinnitamata spekulatsioonid, et sel aastal 70-aastaseks saaval Putinil võib olla halb tervis, ning peetakse võimalikuks, et tal on vähk.

Paljude hulgas on Putini tervise üle spekuleerinud Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov.

Popov spekuleeris aprilli lõpus «Ringvaates» teemal, kas Venemaa president Vladimir Putin võib olla raskelt haige. Popovi sõnul on videote põhjal Putinil olemas teatud tunnused, millele võiks pöörata tähelepanu, kui rääkida treemorist ja värinast.

«Mis oli märgata juba aasta või poolteist tagasi, on selline asi nagu rahutute jalgade sündroom, mis torkas silma üsna märgatavalt. Jalad ei püsi ühel samal kohal. See ei olnud ainult selles videos, mida vaatasime, kui oli nõupidamine Šoiguga. Seda oli näha ka eelnevalt ja korduvalt,» kommenteeris Popov.

Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimehe sõnul on võimalik, et Putinil on neuroloogiline haigus.

Popovi sõnul võib Putinil iseseisva haigusena olla raua ainevahetuse häire, kuid rahutute jalgade sündroom võib olla tingitud ka teistest haigustest, näiteks suhkruhaigusest ja Parkinsoni tõvest.

Arkadi Popov Foto: Pm

«Üks uuring näitab, et 20 protsendil Parkinsoni tõvega patsientidest, kellel tekivad sümptomid, esineb lisaks teistele sümptomitele rahutute jalgade sündroom,» rääkis Popov, kelle arvates on see täiesti võimalik. «Need võivad olla ka kaks sõltumatut haigust. Igal juhul on see, mida näeme, neuroloogiline probleem,» kinnitas ta.

Seda, et Putinil võiksid olla märgid vähist, ei saa Popov kindlalt väita. Kuid tema jaoks oli huvitav tõsiasi, et paar aastat tagasi külastasid arstid Putinit regulaarselt. «Käisid Norra arstid, käis ka onkokirurg. See ei kinnita midagi ega lükka ümber, see on järjekordne kahtlus.»

Soome vähiravikeskuse arst Putinist: näo järgi ei saa diagnoosi panna, kuid ta võib saada kortisoonravi

Soome vähiravikeskuse peaarst Ulla Wartiovaara-Kautto sõnas, et kui Vene presidendil Putinil on tõesti vähk ja ta saab ravi, siis võivad tekkida näkku teatud pigmendilaigud. «Neist ei saa siiski lugeda lõplikult välja, kas tal on mingi haigus, ja akuutse leukeemia sümptomid ei ole näkku kirjutatud,» sõnas Soome arst.

Ta lisas, et leukeemia puhul tekivad märgid tavaliselt jäsemetele. «Olen näinud Putinist fotosid, kuid ma ei näe mingeid täpseid märke verevähi kohta,» lisas Wartiovaara-Kautto.