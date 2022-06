Pärnu naine ebaõnnestunud autoostust: rahast olen ilma ja autot ka pole

Pärnus elav 27-aastane Kathy pöördus Elu24 poole suure murega. «Ostsin 27. mail Haapsalust auto, mille leidsin auto24.ee portaalist. Silma jäi Škoda Octavia (2007), mille hind oli 1950 eurot,» räägib naine, kes võttis müüjaga ühendust ja küsis, kas autot on võimalik näha ja kas selle võiks kätte saada ka 1500 euroga. Müüja vastas seepeale, et kuna auto on nii heas korras, siis on hinnaks siiski 1950 eurot. «Minu auto on remonditud ning sada protsenti hooldatud,» kinnitas müüja huvilisele.