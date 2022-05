Sepo Seeman sünnipäeva hommikul: on, mis on... ma tunnen tänu iga hetke eest

«Tänan tähelepanu eest, raadio Elmar! Möödunud juubeliaastat kokku võttes... tehtud ja teoksil on päris palju. Tegelikult elan päevast päeva. On, mis on! Ma tunnen tänu iga hetke eest, mil silmad avan. See on küll juba selline iga, kus lähedalt ja kaugelt sõbrad lähevad ja tulevad,» sõnas Sepo Seeman raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Seeman märkis, et valmistub hoogsalt suviseks etenduste hooajaks. «Täna on esimesed proovid Ada teemal. Ja ootan suure põnevusega ka Pärnu suveteatri suve... teeme üht-teist Pärnu jahtklubi purjekakuuris. Need on suured plaanid,» lisas ta.

Näitleja kirjeldas, milline näeb välja tema tänavune sünnipäev. «Algas täiesti tavalise hommikuga. Ma põlgan üleslaulmisi. See tekitab alati piinlikkust. Kui see aga kellelegi rõõmu pakub, siis on muidugi tore,» rääkis ta.

«Kui päris aus olla, siis ma pole toibunud veel eelmisest üllatuspeost, mis korraldati mu sünnipäeva puhul täpselt aasta tagasi. Oma arust arvasin, et kui Tartust stardin, siis teen tagasihoidliku padeliturniiri, sööme suppi ja mekime jooke. Kuid kodus ootas mind ees suur üllatus, mu naine oli selle organiseerinud. Seal ootasid mind ees mu kõige paremad sõbrad. See oli tõeline šokk,» jutustas mees.

Seeman kavatseb ka sel aastal sünnipäeva puhul parimad sõbrad külla kutsuda, kuid suurt pidu ei toimu. «Teeme vaikselt. Järgmine päev on proovipäev! Seega pääseme vist kergemalt,» sõnas ta.

«Napoleoni kook on mu suur lemmik, tänu vanaemale. Juba lapsepõlvest mäletan, et mu sünnipäeva paiku on alati sirelid õitsenud! Sünnipäevast mäletan ka äädika marinaadis vanakooli šašlõkki, mida laatadelt sai ühe rubla eest osta. Need on need lapsepõlve maitsed, mille osas igatsust tunnen ja mille peale alati suu naerule läheb,» tunnistas näitleja.

Muusik Felix Küti abiga valmis laul «Suur suvi», mille solistiks on Sepo Seeman. «Ma ei olegi seda laulu veel ise kuulnud! Saite nüüd küll mu lõuakese tudisema. Aitäh, sõbrad,» sõnas Seeman raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».