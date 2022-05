KUU LOOMISE HOROSKOOP ⟩ Üks väga oluline küsimus vajab lahendust, et elu saaks uuesti hingama

30. mail kell 14.30 algas kuu loomine Kaksikute tähemärgis. See tähendab, et on aeg luua uusi algusi suhtlemises, mõtlemises, liikumises. Kaksikud on seotud meie sõnade, mõtlemise, aga ka liikumisega, sest see on sodiaagiringi kõige kiirem ja õhulisem märk, mis järgneb kõige aeglasemale ja maisemale Sõnnile.