Vene allikas: Putin on jäämas pimedaks, ta kõned on paberilehtedel väga suurte tähtedega

Lääne meedias hakati Putini tervise üle spekuleerima alates möödunud aasta sügisest, kui ta Kremli avaldatud fotodel varasemast teistsugune välja nägi.

Nii Euroopa kui USA meditsiinieksperdid on fotode ja videote põhjal üritanud aru saada, mis Venemaa presidendil viga on. Arstide sõnul ei saa siiski niimoodi diagnoosi panna, vaid nende arvamused on oletused.

Kreml ei ole mitte ühegi sõnaga Vladimir Putini tervislikku seisundit kommenteerinud.

Venemaa julgeolekuteenistuse (FSB) ohvitser valas Putini tervise teemal uut õli tulle.

Anonüümne ohvitser sõnas Briti väljaandele Daily Mirror, et Putinil on vähihaiguse lõppfaas ja ta tervis läheb aina halvemaks.

«Meie andmetel on tal jäänud elada 2–3 aastat. Isegi kõige paremad arstid ja ravimid ei saa teda päästa,» ütles allikas.

Allika sõnul teab Putini sisering juba ammu, et presidendi nägemine halveneb ning kõned ja teleesinemised on muutunud tema jaoks raskeks.

«Putini arstide teatel on presidendil tugevad peavalud. Kui ta peab televisioonis esinema, on tal paberilehed, millele on kõne kirjutatud hiiglaslike tähtedega,» teatas allikas.

Ta lisas, et Putini paberitel on tähed nii suured, et ühele A4 leheküljele mahub ainult paar lauset.

Allika teatel on Putin keeldunud nii läätsedest kui prillidest, kuna need võivad teda nõrgana näidata.

Allika andmetel üritab Putin varjata, et ta käed värisevad, kuid tal on seda üha raskem teha. Kinnitamata andmetel viitab see Parkinsoni tõvele, mis on degeneratiivne kesknärvisüsteemi haigus, mis kahjustab liigutus- ja kõnevõimet.

Venemaa president Vladimir Putin 9. mail 2022 Moskvas Punasel väljakul tähistamas võitu Natsi-Saksamaa üle suures isamaasõjas (1941–1945) Foto: MAXIM SHIPENKOV / EPA/Scanpix

Parkinsoni tõve iseloomulikeks tunnusteks on lihaste kangestus, värinad, liigutuste aeglustumine (bradükineesia) ja raskeimatel juhtudel liigutamisvõime kaotus (akineesia). Kaasneda võivad ka rääkimisprobleemid.

Kreml on seni eitanud, et president Putinil oleks terviseprobleeme.

Veel mitme allika teatel tahab Venemaa president Putin oma sõjakäiguga Ukrainasse saada sama kuulsaks ja minna ajalukku, nagu Venemaa keisririigi kunagised väejuhid Aleksander Suvorov (1729–1800) ja Mihhail Kutuzov (1745–1813).

Suvorov sai tuntuks Vene-Türgi sõdade (1768–1792) ajal. Tema juhtimise all toimus Ukrainas ja Krimmis tatarlaste ning Volga piirkonna nogaide hävitamine, küüditamine ja genotsiid.