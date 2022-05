Brasiiliast pärit Jessica alustas iluoperatsioonide teekonda 17-aastaselt. Nüüd elab ta Londonis. Pärast seda, kui temast sai inim-Barbie, otsib ta oma ellu ka meest. «Kui ma ei leia õiget inimest, jään igaveseks neitsiks,» viitas Jessica oma justkui uuele süütusele, mille ta transnaiseks saamisel sai. «Ma ei kavatse mehega olla ainult sellepärast, et ta on ilus, ma pean end turvaliselt tundma ja ta peab mõistma, et ma olen neitsi, ja minuga õrnalt ringi käima.»