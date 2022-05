LUGEJA FOTOD ⟩ Kirna tulbiväljade külastaja kohtas lillede vahel säravat staari

Kirna mõisapargis kasvab üle 60 tulbisordi. Lilleilu jätkub loodetavasti juuni esimeste nädalateni. Tulpide õitsemise aeg oleneb ilmast, kuid keskmiselt kaks kuni kolm nädalat püsivad õied ilusad. Nii et tulpide ilu nautimise aeg on suhteliselt üürike.

Kirna mõisa esindaja Reimo Lilienthal ütles Elu24-le, et neil on kahte tüüpi tulbipeenraid: «On looduslikud tulbiväljad, kus sibulad ise paljunevad maa all. Ja kultuurpeenrad, kust iga aasta võtame sibulad välja ja paneme uued.» Igal aastal peenraid uuendatakse.