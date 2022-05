UKRAINA TOETUSEKS ⟩ Eurovisiooni võidukarika ostis üüratu summa eest Eesti taustaga krüptofirma

Kontserdil esinenud bändi liige Oleh Psjuk kutsus inimesi üles mitte harjuma sõjaga, milles on seni hukkunud ÜRO andmetel vähemalt 4031 tsiviilisikut ja vigastatud vähemalt 4735. Samuti on sõda sundinud enam kui 14 miljonit inimest oma kodust lahkuma ning Ukraina linnad on rusudes.

«Ma arvan, et sõda peaks olema alati esikülgedel, kuni rahu saabub,» ütles Psjuk, kelle Eurovisiooni võidule oli võistluse eel pikalt vihjatud. Laul «Stefania» kirjutati algul austusavalduseks Psjuki emale, kuid emotsioone tekitavaid sõnu nagu «Ma kõnnin alati teie juurde murtud teedel» on tõlgendatud sõja ajal kokkuhoidvuse sümbolina.

Eurovisiooni võitnud grupeering teatas pühapäeval, et parima pakkumise tegi krüptovahetusplatvorm WhiteBIT. WhiteBITi tegevjuht ja kaasasutaja on Volodõmõr Nosov, kes on Eestis asutatud Whitebit Financial Company OÜ üks omanikke.