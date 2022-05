Ootamatult surnud Ray Liotta kihlatu: meie keemia oli parimal moel metsik

«Mu elu neil viimastel aastatel on olnud maagiline. Rat ja mina jagame sügavat armastust, mida pean oma südames igavesti kalliks,» alustas Nittolo enda postitust. «Me naersime iga päev ja olime lahutamatud. Meie keemia oli parimal moel metsik. Ta oli minu jaoks kogu maailm ja me ei saanud üksteisest küllalt. Armastus, millest igaüks unistab.»

Liotta ja Nittolo kohtusid tänu oma lastele, kes nad paari panid, vahendab Page Six. Näitleja avaldas möödunud aasta sügisel antud intervjuus, et algul ei tahtnud Nittolo temaga midagi pistmist teha ja Liotta ise ei olnud väga vaimustuses sellest, et ta oleks enda vanuses hakanud kasvatama naise kümneaastast last.