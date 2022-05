PILDID ⟩ Endine esileedi sõitis Kopli trammis koos suukorvita koeraga

Evelin Ilves jäi Elu24-le silma Tallinnas liikumas oma suure koera Schubertiga. Ta sisenes koerakesega Kopli trammile nr 2. Nagu piltideltki näha, on ühistranspordis lubatud koerad vaid suukorviga, mis Schubertil aga puudus.

Õnneks on tema koerake vast nii sõbralik küll, et kedagi trammis näksama ei kippunud. Siiski võis see suur olend paljusid hirmutada.