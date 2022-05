Ants Rootslane: olen endine kiindumishäirega laps

Väidetavalt pidid enamasti kõik lahutatud perede lapsed olema kiindumishäirega. Üks spetsialist olevat Rootslasele öelnud, et see on elukestev ja seda on üldjuhul ka raske muuta. Noormees ise selles väites aga väga kindel ei ole.

Kiindumishäirega inimesed, pidid sageli lubama teha endaga igasugu asju, arusaamata, et need ei ole mitte tema hüvanguks vaid teiste. Ühesõnaga üsnagi ärakasutatav isik.

Ta lubab neil tunnetel olla nii nagu need on, sest elu olevatki tunnete kogumiseks. «Seepärast ajan hea meelega kedagi alati vihaseks, kedagi teen rõõmsaks. Lihtsalt elu, ei midagi enamat. Austa oma elu ja oma tundeid. Sa oma tunnetega ühendust, jaga inimestega oma kogemust, sest meil pole isiklike lugusid. On meie kõigi lood. Me oleme tervik, mis on eraldatud kehade kaudu,» jagab ta oma mõtteid.