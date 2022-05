VIDEO ⟩ Terapeudid Igor ja Bella avaldavad põhjused, miks paarid tihti lahku lähevad vaatamata suurtele tunnetele

Elu24 külastas möödunud nädalavahetusel Saaremaal, Kandimaa joogatalus toimunud Luksusliku retriiti paaridele, mille korraldajateks olid Igor Earthchild ja Bella Laurfeld.

Nad mõlemad töötavad nii Helsingis kui ka Tallinnas terapeutidena ning lisaks psühholoogiale on nad välja töötanud ka erinevaid puudutamismeetodeid, millega on võimalik oma sidet partneriga suurendada.

Kui me võtame üldist ühiskonna pilti, peetakse tantra ja meditatsiooniga tegelevaid inimesi veidrikeks, sest nad on teistsugused. Siiski tuleb asja vaadata tõdemusega, et need «veidrikud» on tegelikult õnnelikumad, kui iga teine inimene siin maailmas, kes on nii haaratud sotsiaalmeedia ja ühiskonna mõjudest ning kaotanud iseeenda.

Retriidid, mida Igor ja Bella korraldavad ongi mõeldud iseenda leidmisele, ka sellest osavõtvad inimesed ütlesid Elu24-le, et see on nende aeg iseendale. Nende sõnul on vaja sul olla ise õnnelik ja õnnelik olles, suudad sa ka oma parterile rõõmu valmistada.

Teiselpool Saaremaad arutasimegi, mida tehakse paarissuhetes valesti, miks on suurenenud lahkuminekute arv ning miks on aina enam kärgperesid. Igori ja Bella sõnul oleks saanud enamus neist lahkuminekutest siiski ära hoida, kui paaril oleks olnud oskused suhelda ja leida teed teineteiseni.

Igori ja Bella sõnul on oluline oma suhtes päriselt kohal olla- kuulata ning proovida mõista oma partnerit. Kuna nemad ise on üle elanud keerulisi suhteid, tunnevad nad, et on nende võimalus jagada oma kogemusi ning aidata sellega teisi.

Kuigi nende teraapiates ja koolitustes on palju klassikalist teooriat, on selles ka palju omaloomingut, mida antakse edasi paaridele individuaalselt, sest see, mis sobib ühele, ei pruugi sobida teisele.

«Meile pole keegi mitte kunagi õpetanud, kuidas suhe toimima peaks. Koolis ei õpetata, kuidas inimsuhted toimivad, vaid kuidas rasedust ära hoida,» räägib Bella, kelle sõnul on ühiskond kasvatatud justkui hirmufoonil, kuigi lähedus on see kõige olulisem ja mida on võimalik luua.«Kõik paarid on tegelikult selleks võimelised,» lisab ta.

«Julge rääkida ka emotsioonidest ja tunnetest mis ei ole meeldivad,» on üks olulisemaid nõuandeid, mida nad jagavad.

Tihtipeale juhtuvat paarissuhetes olukord, kus näiteks naispoolel on tekkinud oma partneri vastu suurem usaldus ning ta on otsustanud end avada ja rääkida ka ebameeldivatest asjadest suhtes. «Tegelikult on see positiivne,» ütleb Igor.

Siiski juhtuvat pigem olukorrad, kus mees võtab hoopiski kaitseseisundi, arvates, et naisega on midagi juhtunud, sest ta oli enne nii normaalne. Selle asemel, et leida selline lahendus asjadele, et suhe toimiks mõlema jaoks, minnakse kahjuks lihtsama vastupanu teed, ehk siis lahkutakse.

«Kui ma seda olukorda enda jaoks ära ei lahenda, kordub see ka järgmises suhtes,» lisab Bella.

Siin kohal toovad nad näite, et isegi kui mentaalselt oma kaaslasega vaidled, on oluline siiski füüsiline kontakt oma paarilisega, sest see andvat teisele märku, et eesmärk on mitte rünnata vaid leida hoopis lahendus. Ja just puudutused on need, millele Igori ja Bella teraapiad eelkõige üles ehitatud on.

Kui siiski inimesed tunnevad, et ei julge iseseisvalt paarilisega mõnda asja lahendada, tasubki Igori ja Bella sõnul nende koolitustest ja teraapiatest osa võtta, kus nad erinevate praktikate abil aitavad paaril leida seda ühist keelt.

«Me anname ülesanded ja tööriistad, mis teevad asja nauditavaks, suhte parandamine ei pea olema raske töö,» räägib Igor.

Kahjuks pidavat paljudel inimestel puuduma teadmised, kuidas oma armuelu paremaks muuta, kuigi tänapäeval on neid võimalusi väga palju. Tihti ollakse kasvatusmeetodites kinni ajastus, kus seksuaalsus jms oli tabu, millest ei räägitud ja mille tõttu just ongi tekkinud ühiskonnas suured probleemid inimsuhetes.