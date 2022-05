Katrin Siska elab Portugalis ja särab oma talendiga kinnisvaraäris

Katrin Siska avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, et on täna oma elu ja töö sättinud Portugali lõunapiirkonda. «Minu tegutsemiskohaks on Algarve. Kliima on siin tõeliselt mõnus! Hetkel on varahommik ja väljas temperatuur 26 kraadi,» rõõmustas Siska.

«Algarve on Portugali kõige lõunapoolsem osa, üle lahe on kohe Maroko. Kaks korda aastas tulevad siia piirkonda Maroko liivatormid. Siis on taevas beeži värvi, päikest ega kuud pole näha. Liivakiht on majade ja autode peal! Seda kõike on päris huvitav vaadata,» muigas Siska.

Endine Vanilla Ninja lisas, et teenib igapäevast leiba kinnisvaraäris. «Mul on see mõte päris pikalt peas küpsenud. Eestis ja bändi kõrvalt ma nägin, et peab valima ühe või teise suuna, kõike korraga ei jõua. Ühel hetkel otsustasin eriala vahetada ning vahendan nüüd Portugalis ägedaid villasid, uusarendusi, kortereid ning maalappe,» märkis ta.

«Minu tööpõld pole siiski mitte vaid Portugalis, tegutsen juba ka Hispaanias. Marbella on see piirkond, kuhu samuti panustan. Mis seal salata, need on väga populaarsed sihtkohad - hea on osta endale elamiseks, suvekoduks kui ka väljarentimiseks,» tunnistas ta.

Endine laulja lisas, et seni kuni koroonapandeemia taas uusi piiranguid ei pane, on kasulik Portugali ja Hispaania lõunarannikule investeerida. «On näha, et hinnad aina kasvavad ja turistidest puudust ei ole,» rääkis ta.

«Ma ise olen pea ees vette hüppaja! Alustan kõiki asju julgelt ja suure hooga. Kui mul mingi hea mõte juba pähe tuleb, siis mul pole seda kuigi raske realiseerida. Minu eeliseks on kindlasti see, et mul on inglise keel puhtalt suus. Paljud Portugali kohalikud ei räägi üldse inglise keelt...see asjaolu tegi mind kinnisvaraturul hinnaliseks liikmeks,» sõnas Siska.

Värske kinnisvaraspetsialist tõi välja, mis teda selle valdkonna juures kõige enam paelub. «Mulle meeldib pildistamine, videote tegemine ning inimestega suhtlemine. Mul on see kõik ka hästi käpas. Olen ju kunagi isegi oma kokaraamatu materjalid üles pildistanud, see oli küll juba aastaid tagasi. Kõik oskused ja teadmised, mida oma elu jooksul olen omandanud, on mulle nüüd siiralt kasuks tulnud,» rääkis ta.

«Töö on tõesti äärmiselt põnev, kohtun uute inimestega. Näen, kui ägedalt see piirkond areneb. Samuti, saan kaasa lüüa inimeste siia toomisel. Töö ei ole mõistagi lihtne ja igaühele see ei pruugi üldse sobida. Nagu teame, kinnisvaraalal saab palka selle pealt, mida oled suuteline müüma. Kuupalka või tunnitasusid pole. See paneb proovile, kuid mulle on alati väheke raskemad ülesanded meeldinud,» muigas Siska.