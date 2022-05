RAHVAS PAHANDAB ⟩ Kodanik Nostalgiapäevade keelustamist selgitanud Urmas Suklesele: paned oma auto ka põlema?

Reedel, 27. mail jõudis Läänemaa elanike kõrvu uudis, et legendaarsed Haapsalu Nostalgiapäevad on linnavalitsuse poolt keelatud. Laupäeval andis linnapea Urmas Sukles ka veidikene selgitusi, miks antud üritus linna poolt keelustati.

«Mul oli tore lapsepõlv ja ka nooruses sai võõra võimu all olemise ajal tehtud palju meeldivat, aga see oli võõra võimu aeg ja Eesti oli okupeeritud riik. Nostalgiapäevad Haapsalus olid siiani toredad, kuigi piiripealsed poliitilises mõttes. 24.veebruar alustas Venemaa sõda Ukrainas. Nüüd teha Haapsalus selline üritus, mis kaudseltki toetab minu noorusaja nõukogude okupantide ideoloogiat, mille edasikandjad purustavad Ukrainas linnu, tapavad rahulikke elanikke - Tänan, EI !!!!!» põhjendab Sukles.

Tundub aga, et antud selgitused ei piisanud Nostalgiapäevade fännidele. On õhku jäänud küsimus, miks alles nüüd Ukraina pärast üritus keelati, sest Krimm okupeeriti juba 2014. aastal.

Sarnase mõttelaadiga kommentaare on seal veelgi, et kui keelustada selline üritus, tuleks linna peal hävitada ka kõik muu venemeelne ehk ka monumendid ja autod jms. Nostalgiapäevade fännide sõnul on tegu ikkagi nende lapsepõlvega, kus oli lisaks halvale ka palju head ning nende arvates on lapsepõlve rõõmude meenutamise ära keelustamine üks inetu tegu. «Kui millegi venemeelse keelustamist alustada, tuleks seda alustada hoopis punamonumentidest!,» on paljud ühel nõul.