Hiina keelas Venemaa natsionaliseeritud lennukite lennud oma õhuruumis

Hiina lennuametid näivad olevat keelanud Venemaal registreeritud Boeingu ja Airbusi lennukitel oma õhuruumis lendamise. Asjast annavad teada Venemaa meedia, näiteks RBK ja uudisteagentuur Tass, kirjutab Helsingin Sanomat.

Venemaa kaubaveofirmadele Hiinast laekunud vastuste kohaselt ei vasta topeltregistreeritud lennukid rahvusvahelistele lennunduseeskirjadele. Topeltregistreerimine viitab Venemaal liisitud masinatele, mille Venemaa registreerib pärast Ukraina-vastase agressioonisõja algust ja Venemaale kiireloomuliste sanktsioonide kehtestamist enda omaks.

Sanktsioonide kohaselt tulnuks Venemaa lennufirmadelt konfiskeerida Venemaa lennufirmadele renditud lennukid.

Sõja alguses oli Venemaa lennufirmadele renditud üle 500 lennuki. Uudisteagentuur Reuters teatas märtsi alguses, et neid oli tollal Venemaal aga üle 400. Venemaa kehtestas kiirkorras seaduse, mis kannab lennukid üle Venemaa lennuregistrisse. Praktikas kuuluvad seega Venemaale need masinad hinnangulise koguväärtusega umbes üheksa miljardit eurot.

Info hakkas levima pärast seda, kui logistikafirma Global Link Hiina esindus teatas neljapäeval oma klientidele, et on saanud Hiina tsiviillennuametilt (CAAC) teate, et kõikidele Venemaal registreeritud Boeingu lennukitele on kehtestatud Hiina õhuruumis lendamine. praeguseks.

Allikate teatel on Hiina lennuametid nõudnud Venemaa firmadelt lisakinnitust, et Venemaal registreeritud lennuk on ametlikult eemaldatud teiste riikide registritest.

Enamik Venemaale jäänud Boeingu ja Airbusi lennukitest on registreeritud Bermudal ja Iirimaal. Need osariigid on tühistanud õhusõidukite lennukõlblikkussertifikaadid, mis tavaliselt tähendab, et lennukitel ei ole lubatud lennata.