VIDEO ⟩ Kas tõesti ennustas Marilyn Kerro ahvirõugete tulekut juba aasta tagasi?

Kuna koroona oli juba maailma vallutanud ja inimesed eluraskuste tõttu lausa nurka surutud, olid paljud küsimas selgeltnägijalt Marilyn Kerrolt, mida toob tulevik sel teemal.

Loomulikult olid inimesed lootused, et õige pea saab see kõik läbi ning tavaelu juurde on varsti võimalik naasta. Eks seetõttu tihti ka selgeltnägija poole pöörduti, et saada sealt kauaoodatud vastust.

Inimeste sõnul lõpetas Ukraina sõda justkui koroonaajastu, kuid levimas on uudised ohtlikest ahvirõugetest. Nüüd on Kerro tähelepanelikud fännid toonud esile selgeltnägija aasta taguse ennustuse, kus naine rääkis, et uus viirus on tulemas.

«Me saame natukene hinge tõmmata ja siis leitakse meil jälle uus viirusetüvi, vana asi, mis tuleb uues kuues tagasi,» räägib Kerro oma ennustusvideos. Kuigi ta vihjab lastehaigusele, mis on väidetavalt õige pea taas kanda kinnitamas, nagu seda olid ka leetrid, siis ometi tunneb Kerro videoennustuses, et tegu on mingi sügeleva haigusega.

Ta jõuab oma mõtetes rõugeteni. «Siin tulevad need rõuged kuidagi tugevamalt, hullemalt ja võimsamalt,» täpsustab ta oma ennustust.