Kirsti Timmer pettumust valmistavatest inimestest: mõni arvab, et maailm keerleb ümber tema ja kõik

«Elus on väga palju ägedaid ja toredaid inimesi, neid kes inspireerivad enda olemuse ja tegemistega. Need, keda imetleda. Minu elus on selliseid inimesi õnneks palju,» tõdeb esoteerikaga tegelev Kirsti Timmer ühismeedias.

«Ja siis on need, keda oled lähedale lubanud, omaks ja kalliks pidanud, aga kelles paraku pidanud valusalt pettuma. Kes on teinud haiget ja liiga. Kes kahjuks pole tegelikult olnud need, kelleks sa neid pidasid.»

Timmer usub, et kui inimene ei ole ise enda olukorra või eluga rahul, siis võib ta selle mõjul käituda ebameeldivalt. Seda ei saa ka pahaks panna, sest kõik on erineva tausta ja kasvatusega, erinevate väärtushinnangutega.

«Mõni inimene arvab, et maailm keerleb ümber tema ja kõik, mis siia ilma sünnib, on kuidagi temaga seotud. Võtab kõike hästi isiklikult. Ta lihtsalt näebki kõiges ennast, unustades ühe lihtsa asja,» tõde Timmer, lisades, et inimene, kes on sinus valusalt pettunud, ei saa sinust inspiratsiooni! «Ta ei taha olla sinu sarnane! Inspireerivad ikka need keda imetled. Minu maailmas on nii.»