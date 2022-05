YLE: Soome on astumas NATO-sse. Kas piiriäärsetes baasides olevad Vene üksused võivad Soomet ohustada?

Soome ringhäälingu YLE ajakirjanikud Mikä Mäkeläinen ja Veli-Pekka Hämäläinen uurisid, kui palju on Soome piiri lähedal Venemaa baase ja ilmnes, et neid on üle kümne. Nad tõid oma uuringus ära ka ühe Eesti piiri juures oleva baasi, mis asub Pihkvas.