ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Oudekki Loone, katkiste pükstega Viktor Kingissepa punane lesk

Leninism, kommunism ja marksism on Keskerakonna rahvasaadik Oudekki Loonele kallid, seda on ta aastate jooksul korduvalt demonstreerinud. Kui ta ka peaks nüüd püsti tõusma ja karjuma, et ta pole kommunist, siis kõik senine räägib vastupidist. Loomulikult, maailmavaade pole mitte kellegi asi. Uskugu, et Lenin viis lastele kala, kuivikut ja suhkurt ning lürpis ise rohelise laualambi hädise valguse paistel oma surematuid teoseid kirjutades mõru teed. Kelle asi.

Jaanus Karilaid kostis Oudekki idee peale püstitada Kingissepa monument, et tegemist on jabura irooniaga, aga mina seda ei usu. Oudekki on võbelenud nõukogude okupatsiooni tähistava pronkssõduri juures, küllap tassiks ta heal meelel lilli ka Viktor Kingissepa pronksist jalge ette. Ka siin võiks küsida, et "mis siis", aga paraku on Kingissepa näol tegemist kurjategija ning riigipöörajaga, mitte inimesega, kes tegutses, kuna "rahva vimm plahvatas", nagu vihjab Loone.